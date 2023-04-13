Черышев не собирается играть в России

Денис Черышев пока не собирается выступать в России. Слухи регулярно связывают 32-летнего футболиста с клубами РПЛ, однако у Черышева таких планов нет.

Как известно, в настоящий момент Черышев выступает за «Венецию» в итальянской Серии Б.

«Руководство итальянского клуба и самого футболиста беспокоят слухи о возможном уходе в РПЛ, но это маловероятно. Черышев намерен остаться в Европе и не хочет переходить ни в один российский клуб», - комментарий знакомого с ситуацией источника приводит на своих страницах sport24.

Также отмечается, что Черышев доволен своей сегодняшней командой и городом, в котором она базируется.

Всего за «Венецию» Денис Черышев провёл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса. Действующий контракт россиянина рассчитан до конца сезона 2023/2024.