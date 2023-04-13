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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Тосно» возрождается

13 Апреля 2023 • 14:27 Комментировать

Команда «Тосно» возрождается. В 2023 году она выступит в первенстве и Кубке Ленинградской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

В заявлении «Тосно» отмечается поддержка администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения.

«Тосно» был расформирован в 2018 году, просуществовав всего лишь пять лет. В сезоне 2017/2018 футболисты «Тосно» смогли завоевать Кубок России, но этот успех не позволил команде сохранить существование. Тот сезон тосненцы провели в топ-дивизионе России, однако вылетели, финишировав на 15-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Тосно
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