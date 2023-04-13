Кобелев: «Сегодня Тюкавин полноценный игрок стартового состава»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игре нападающего московской команды Константина Тюкавина.

Специалист отметил, что 20-летний игрок прибавил в психологической уверенности, что позволяет ему забивать голы и напрягает оборону соперников.

«Тюкавин прибавил в психологии. Если раньше его ассоциировали с футболистом, выходящим на замену. Сегодня он полноценный игрок стартового состава», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 31 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. После 22 туров РПЛ «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.