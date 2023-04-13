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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов знает, когда «Зенит» можно будет поздравлять с чемпионством

13 Апреля 2023 • 14:10 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «Зенита», ответил на вопрос, можно ли уже поздравлять питерцев с завоеванием чемпионского титула

На текущий момент «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ. Второй «Ростов» команда Сергея Семака опережает на девять очков, а третий «Спартак» - на 12.

«Поздравлять с чемпионством будем 7 мая, когда «Зенит» обыграет «Спартак». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеётся). Я готовлюсь к 7 мая», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что «Зенит» может стать чемпионом России пятый год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
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