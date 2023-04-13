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Журналист Драскович: «В первый раз слышу об интересе «Базеля» к Пруцеву» эксклюзив

13 Апреля 2023 • 13:36 Комментировать (1)
Базель
...
Янг Бойз
16.04 17:30

Журналист близкий к «Црвене Звезде» Огнен Драскович в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес швейцарского «Базеля» к полузащитнику Егору Пруцеву.

«В первый раз слышу об интересе к Пруцеву от «Базеля». Егор талантливый футболист, у него может быть большое будущее, но ему ещё нужно стать регулярным игроком основы, отметиться хотя бы одним результативным действием. Мне сложно представить, что кто-то заплатит за него 2 миллиона евро».

Егор Пруцев проводит дебютный сезон в чемпионате Сербии. На его счету нет ни одного результативного действия в пяти матчах национального первенства. 

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Евро-Футбол.Ру,
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БАЗЕЛЬ ЯНГ БОЙЗ
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nmgh
13 Апреля 2023 в 15:36
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