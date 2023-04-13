Журналист близкий к «Црвене Звезде» Огнен Драскович в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес швейцарского «Базеля» к полузащитнику Егору Пруцеву.

«В первый раз слышу об интересе к Пруцеву от «Базеля». Егор талантливый футболист, у него может быть большое будущее, но ему ещё нужно стать регулярным игроком основы, отметиться хотя бы одним результативным действием. Мне сложно представить, что кто-то заплатит за него 2 миллиона евро».

Егор Пруцев проводит дебютный сезон в чемпионате Сербии. На его счету нет ни одного результативного действия в пяти матчах национального первенства.