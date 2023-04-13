Захарян выбрал между Роналду и Месси

Хавбек московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян высказался о соперничестве между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду за звание лучшего футболиста современности.

«Не согласен, что ЧМ убедил, что Месси лучше Роналду. Не считаю, что Лионель из-за этого лучше. Криштиану как был, так и есть и, наверное, будет лучшим игроком мира на все времена», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Месси, в свою очередь, защищает цвета французского «ПСЖ».