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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян выбрал между Роналду и Месси

13 Апреля 2023 • 13:35 Комментировать

Хавбек московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян высказался о соперничестве между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду за звание лучшего футболиста современности.

«Не согласен, что ЧМ убедил, что Месси лучше Роналду. Не считаю, что Лионель из-за этого лучше. Криштиану как был, так и есть и, наверное, будет лучшим игроком мира на все времена», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Месси, в свою очередь, защищает цвета французского «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Арсен Захарян
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