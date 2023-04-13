Сазонов: «Семак очень хладнокровен»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

Футболист отметил уверенность тренера, которая позволяет ему создавать спокойную атмосферу внутри коллектива.

«Семак очень хладнокровен. На сборах в «Зените» был матч, когда я впервые в жизни вышел на месте опорного полузащитника. После игры Семак назвал меня лучшим», — приводит слова Сазонова Sport24.

21-летний защитник признался, что ему было очень приятно услышать похвалу от наставника. Для Сазонова слова Семака стали стимулом к дальнейшему развитию.

В общей сложности за первую команду «Зенита» Сазонов успел провести одну игру, не отметившись в ней результативными действиями. Летом 2021 года защитник перешёл в «Динамо».