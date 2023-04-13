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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал клубы, которые вылетят из РПЛ

13 Апреля 2023 • 13:25 Комментировать

Экс-нападающий национальной сборной России и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин назвал клубы, которые по итогам нынешнего сезона покинут Премьер-лигу.

«Торпедо» и «Химки» - главные кандидаты на прямой вылет. «Факел» будет играть в стыках», - приводятся слова Дмитрия на страницах издания «Чемпионат».

После 22 туров чемпионата России «Торпедо» набрало 13 очков и замыкает турнирную таблицу. «Химки» с аналогичным количеством баллов располагаются на предпоследней позиции. Что касается воронежского «Факела», то команда имеет в своем активе 17 баллов и находится на 14-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Факел Дмитрий Булыкин
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