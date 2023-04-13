Булыкин назвал клубы, которые финишируют в топ-3 РПЛ

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин спрогнозировал итоговую тройку призеров Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«В призовой тройке я вижу «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Думаю, что «Ростов» тоже будет бороться, но в конце у команды Карпина не хватит опыта», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».

После 22 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 54 балла и лидирует в турнирной таблице. На втором месте с 45 очками идет «Ростов». Тройку замыкает московский «Спартак», набравший 42 балла. ЦСКА (41) находится на четвертой позиции.