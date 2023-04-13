Захарян заявил, что через год видит себя в европейском клубе

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, кем он видит себя через год.

«Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба. Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет семь результативных передач.

Действующий трудовой договор футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.