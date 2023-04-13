Воробьёв продлил контракт с «Оренбургом»

Нападающий Дмитрий Воробьёв подписал новое трудовое соглашение с «Оренбургом».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2025 года. Предыдущий контракт между 25-летним форвардом и клубом истекал по завершении нынешнего сезона.

В текущей кампании Воробьёв принял участие в 16 поединках во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

В последнем матче «Оренбург» на своем поле расписал мировую с «Ростовом» со счетом 2:2.

После 22 туров команда набрала 33 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиге.