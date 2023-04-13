19-летний воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян назвал самую нелепую новость о себе, которая появлялась в прессе.

«Самая нелепая новость была про «Галатасарай». Сижу, читаю: по ходу дела, я уже в «Галатасарае». А на самом деле мне сказали, что есть предложение, я сказал: нет. И всё», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Галатасарай» был близок к подписанию Арсена, однако сделку заблокировал отец футболиста.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Захарян принял участие в 19 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.