Уткин - о Бердыеве: «Это отъезд, похожий на бегство»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи». Под его руководством южане провели всего пять матчей.

«Это отъезд, похожий на бегство. Почему это произошло - сложно сказать. В чём можно разочароваться за пять недель?» - задается вопросом Уткин на своем ютуб-канале.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Дмитрий Хохлов.

После 22 туров чемпионата России сочинская команда набрала 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий поединок южане проведут на своем поле против «Краснодара» 15 апреля.