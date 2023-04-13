Ещё один бразилец «Зенита» может получить российский паспорт

Защитник петербургского «Зенита» Родригао ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Я об этом никогда не думал всерьёз. Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Не исключаю, что могу рассмотреть этот вопрос. Но прямо сейчас таких мыслей у меня нет», - передает слова футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что ранее российский паспорт получили Малком и Клаудиньо.

Родргао выступает в чемпионате России с 2021 года. 27-летний защитник принял участие в 20 матчах нынешнего сезона Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.