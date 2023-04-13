Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещё один бразилец «Зенита» может получить российский паспорт

13 Апреля 2023 • 12:23 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Родригао ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Я об этом никогда не думал всерьёз. Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Не исключаю, что могу рассмотреть этот вопрос. Но прямо сейчас таких мыслей у меня нет», - передает слова футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что ранее российский паспорт получили Малком и Клаудиньо.

Родргао выступает в чемпионате России с 2021 года. 27-летний защитник принял участие в 20 матчах нынешнего сезона Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Родригао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
13:19 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал клубы, которые финишируют в топ-3 РПЛ
13:19 · Россия. Премьер-лига
Захарян заявил, что через год видит себя в европейском клубе
13:15 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «У «Спартака» наблюдается спад, хотя команда практически в каждом матче играет с преимуществом»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Скоро Кассьерру прорвёт и он преобразится
13:07 · Россия. Премьер-лига
Родригао назвал Семака лучшим тренером России
13:01 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Химок» Гбане: Игра против «Торпедо» будет матчем жизни
12:52 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв продлил контракт с «Оренбургом»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Захарян назвал самую нелепую новость о себе
12:30 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о Бердыеве: «Это отъезд, похожий на бегство»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Ещё один бразилец «Зенита» может получить российский паспорт
12:17 · Россия. Премьер-лига
Спаллетти рассказал, как приглашал Мальдини в «Зенит»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ
12:00 · Россия. Премьер-лига
Каряка: Если «Ростов» победит «Зенит», то какая-то интрига в РПЛ сохранится
11:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Серебро разыграют ЦСКА и «Спартак»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Химки» - клоуны, буду рад их вылету»
Все новости
Рекомендуем