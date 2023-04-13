Митрюшкин оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ

Вратарь подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением о шансах своей команды сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

«Шансы остаться есть у всех - мы будем биться до конца. Сейчас у нас поменялся тренер, начали играть чуть иначе. Нам не хватает немножко фарта», - передает слова голкипера издание «Чемпионат».

На днях в «Химках» в очередной раз сменился главный тренер. Пост наставника команды занял Андрей Талалаев.

После 22 сыгранных туров Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал 13 баллов и находится на 15-й строчке в турнирной таблице.