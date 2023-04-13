Канчельскис: «Химки» - клоуны, буду рад их вылету»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подверг критике подмосковные «Химки».

«По итогам сезона в ФНЛ точно вылетит смешная команда «Химки», которая устраивает цирк. Таких клоунов, которые работают в клубе, надо наказывать. Я даже буду рад их вылету», - цитирует Канчельскиса издание «Чемпионат».

Недавно «Химки» в пятый раз за сезон сменили главного тренера. Пост рулевого команды занял Андрей Талалаев.

После 22 туров чемпионата России «Химки» набрали 13 баллов и располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против «Крыльев Советов».