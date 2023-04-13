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Логашов — о Дзюбе: «Он доказал всем, что приносить пользу команде можно в любом возрасте»

13 Апреля 2023 • 11:43 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов поделился мнением об игре нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

Напомним, 34-летний футболист пополнил состав «Локомотива» в феврале текущего года и успел провести за «красно-зелёных» семь матчей, забить шесть голов и отдать одну результативную передачу.

«Он вернулся, доказал всем, что не важно, сколько тебе лет — играть и приносить пользу команде можно в любом возрасте», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

После 22 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» расположился на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 16 апреля против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Арсений Логашов Артём Дзюба
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