В «Динамо» высказались о будущем Паршивлюка и Норманна

Дмитрий Гафин, который является членом совета директоров московского «Динамо», высказался относительно будущего в команде хавбека Матиаса Норманна и защитника Сергея Паршивлюка.

«Ведем ли переговоры с Пвршивлюком? С 2019 года мы обо всем всегда договаривались. Уверен, найдем общие точки соприкосновения, если обе стороны будут в этом заинтересованы. Это касается и Норманна», - передает слова Дмитрия издание «Спорт-Экспресс».

После 22 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 36 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче «бело-голубые» встретятся на своем поле против «Пари НН». Игра состоится 15 апреля.