Сазонов: «Изидор сказал мне: «Ты один из лучших защитников, против которых я играл»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов вспомнил о словах нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора после одного из товарищеских матчей.

«После матча Вильсон сказал: «Было здорово с тобой соперничать. Ты один из лучших защитников, против которых я играл», — цитирует Сазонова Sport24.

Отметим, что до перехода в «Локомотив» в январе 2022 года Изидор выступал за французский «Монако» и выходил на поле против «ПСЖ».

В текущем сезоне Сазонов провёл в составе «Динамо» 28 матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 22 туров чемпионата России «бело-голубые» расположились на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.