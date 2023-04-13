«Фейеноорд» отказался от Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян больше не входит в сферу интересов роттердамского «Фейеноорда». Нидерландский клуб не станет делать предложения по трансферу 22-летнего футболиста.

Ранее «Фейеноорд» планировал подписать игрока летом этого года, но Эдуард дал понять, что планирует провести следующий сезон в краснодарском коллективе. При этом, как отмечает Sport24, в услугах Эдуарда по-прежнему заинтересована «Фиорентина».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 30 матчах краснодарского коллектива, отметившись 12 голами и десятью результативными передачами.