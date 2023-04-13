Силкин: «На месте Тюкавина я бы никуда не дёргался, ему нужно играть в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в «Зенит».

По мнению специалиста, 20-летнему игроку не стоит менять команду.

«На месте Тюкавина я бы никуда не дёргался, ему нужно играть в «Динамо». Может так получиться, что он пропадёт в «Зените», а «Динамо» его команда. Костя очень талантливый парень», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Действующий контракт Тюкавина с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость молодого игрока сейчас оценивается в 7 миллионов евро.

В текущем розыгрыше РПЛ Тюкавин провёл 21 матч, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.