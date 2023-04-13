Стало известно, планируются ли изменения в руководстве «Спартака»

В руководстве московского «Спартака» не ожидается изменений. Компания «Лукойл», которая владеет пакетом акций «красно-белых», не планирует вносить какие-то коррективы.

«Компания удовлетворена работой менеджмента «Спартака». Поэтому планов проводить кадровые изменения нет. Вопрос о необходимости расширения состава Совета директоров тоже не обсуждается», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе компании.

Напомним, что Леонид Федун продал «Спартак» «Лукойлу» летом прошлого года.

После 22 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 42 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Следующий матч «народная команда» проведет против «Торпедо» 15 апреля.