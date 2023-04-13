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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайич рассказал, за какие места будет бороться ЦСКА

13 Апреля 2023 • 10:37 Комментировать

Футболист московского ЦСКА Милан Гайич высказался о том, на каком месте может финишировать его команда в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Конечно, ЦСКА может закончить сезон в тройке лучших. От третьего места нас отделяет всего одно очко. Мы собираемся бороться до конца!» - передает слова сербского защитника издание «Чемпионат».

После 22 туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 41 очко и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от идущего третьим «Спартака» на один балл.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич
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