Сазонов: «Йоканович — хороший психолог»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился мнением о главном тренере московской команды Славише Йокановиче.

21-летний футболист вспомнил матч, когда Александр Кутицкий и Сергей Паршивлюк играли на его позиции, несмотря на то, что сам он был в тот момент здоров. По словам Сазонова, Йоканович провёл с ним беседу относительно сложившейся ситуации, которая помогла избежать недопонимания.

«В тот момент Славиша поговорил со мной. А я продолжал усердно работать и в следующем матче получил шанс, воспользовался им и заслужил место в старте. Йоканович — хороший психолог», — приводит слова Сазонова Sport24.

В текущем сезоне Сазонов провёл в составе «Динамо» 28 матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 22 туров РПЛ «бело-голубые» расположились на шестом месте турнирной таблицы, набрав 36 очков.