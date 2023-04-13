«Спартак» поздравил Абаскаля с днём рождения

Сегодня, 13 апреля, день рождения отмечает главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль. Испанскому специалисту исполнилось 34 года.

«Поздравляем главного тренера «красно-белых» с днём рождения! Желаем семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего. И больших побед нашему «Спартаку» под руководством Абаскаля», - говорится в публикации столичного клуба.

Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» летом прошлого года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года.

После 22 туров «Спартак» набрал 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице.