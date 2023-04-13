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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рейна назвал российского игрока, сравнимого по технике с Месси

13 Апреля 2023 • 09:32 Комментировать

Перуанский легионер столичного ЦСКА Йорди Рейна сравнил бывшего нападающего сборной России и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Может ли кто-то из РПЛ сравниться с Месси по уровню техники? Раньше был Аршавин. Он не такого же уровня, что Месси, но близко, он был очень хорош! Он был одним из лучших в «Арсенале»!» - передает слов южноамериканца издание «Спорт-Экспресс».

Аршавин большую часть своей карьеры провел за петербургский «Зенит». В составе «Арсенала» Андрей выступал с 2009 по 2013 год.

За национальную сборную России нападающий сыграл 74 поединка, в которых отметился 17 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Лионель Месси Йорди Рейна
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