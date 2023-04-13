Нападающий «Краснодара» Кордоба оценил уровень РПЛ

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги после отъезда из чемпионата многих иностранных футболистов.

«Уровень РПЛ остается хорошим. В каждом матче приходится прилагать много усилий, чтобы добиться победы. Нам нужно продолжать упорно работать и улучшать то, что мы хотим делать на поле», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В марте прошлого года ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

По итогам 22 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 35 баллов и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.