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Якубко: «Разговоры о «Челси» не пошли Захаряну на пользу»

12 Апреля 2023 • 21:05 Комментировать
Динамо Москва
...
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15.04 14:00

Бывший словацкий форвард Мартин Якубко высказался о молодом даровании столичного «Динамо» Арсене Захаряне, который с начала футбольной весны перестал забивать и отдавать ассисты.

«Захарян – хороший молодой футболист, в этом я точно уверен. Но, видимо, эти слухи о «Челси» не пошли пацану на пользу. Парень перспективный, будем смотреть, как он будет дальше развиваться», - цитирует Якубко «РБ Спорт».

Напомним, что зимой вокруг Захаряна по-прежнему ходили слухи о переходе в лондонский «Челси». Также обсуждался переход 19-летнего игрока в турецкий топ-клуб – стамбульский «Галатасарай». Однако никакой из этих инфоповодов так и не превратился в реальный трансфер.

Булыкин: «Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего»

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Мартин Якубко Арсен Захарян
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