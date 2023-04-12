Динияр Билялетдинов: «Такая команда как «Рубин» должна играть в РПЛ»

Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов отреагировал на назначение опытного тренера Рашида Рахимова в казанский «Рубин».

«Рахимов – опытный специалист, возглавивший клуб с традициями. Как он наладит игру казанцев – увидим, но в РПЛ клуб «Рубин» точно выйдет. Ведь такая команда с таким стадионом должна играть в высшей лиге», - заявил Билялетдинов «Чемпионату».

Напомним, официально о назначении Рахимова стало известно сегодня днём. На данный момент казанцы очень близки к тому, чтобы вернуться в РПЛ спустя один сезон – с 47 очками «Рубин» движется на втором месте Первой лиги, опережая идущий на третьем месте «Енисей» на три пункта. Отставание от идущей на первой строчки «Балтики» велико, но не катастрофично - всего лишь шесть баллов.