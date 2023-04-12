Агент отреагировал на слухи об уходе Сперцяна из «Краснодара»

Агент Дэвид Манассе, который работает с атакующим полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, дал комментарий по поводу слухов о летнем уходе футболиста в один из европейских клубов.

«Первый раз слышу о том, что Эдуард уйдёт из «Краснодара». У него контракт. Не думаю, что он покинет клуб», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». 22-летний футболист оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 9 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт 15 апреля – против «Сочи» на поле соперника.