Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент отреагировал на слухи об уходе Сперцяна из «Краснодара»

12 Апреля 2023 • 20:38 Комментировать

Агент Дэвид Манассе, который работает с атакующим полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, дал комментарий по поводу слухов о летнем уходе футболиста в один из европейских клубов.

«Первый раз слышу о том, что Эдуард уйдёт из «Краснодара». У него контракт. Не думаю, что он покинет клуб», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». 22-летний футболист оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 9 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт 15 апреля – против «Сочи» на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
22:09 · Россия. Премьер-лига
Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Якубы и Ежова в преддверии матча с «Химками»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «В борьбе за тройку большое значение имеет календарь»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Игонин рассказал, зачем «Зениту» нужен Мантуан
21:48 · Россия. Премьер-лига
Бушманов считает, что за два места в тройке РПЛ сразятся три клуба
21:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Зенит» — чемпион, «Ростов», «Спартак» и ЦСКА разыграют медали
21:29 · Россия. Премьер-лига
Камышев: «Осинькин силён теорией и тактически»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Химок» Камышев не знает, почему Гогниев убрал его из команды
21:16 · Россия. Первая лига
Гаджиев – о Рахимове: «Он вольётся в работу, пусть и не тренировал два года»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Разговоры о «Челси» не пошли Захаряну на пользу»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Такая команда как «Рубин» должна играть в РПЛ»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Это решение нельзя объяснить логикой»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на слухи об уходе Сперцяна из «Краснодара»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «ЦСКА может побороться за первую тройку, но их штормит»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не видит «Спартак» в первой тройке РПЛ
20:20 · Россия. Премьер-лига
Веденеев не знает, кто попадёт в тройку в РПЛ
Все новости
Рекомендуем