Дьяков: Не могу назвать защитника, который бы выделялся в РПЛ

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос о том, есть ли у него любимый защитник в РПЛ.

«Я не могу сказать, что в чемпионате России есть защитник, который производит на меня впечатление вау, чтобы я сказал супер. Да, есть хорошие защитники, ну не могу сказать, что кто-то прямо явно выделяется», — приводит слова Дьякова Rusfootball.

Экс-футболист считает, что ему повезло, ведь он играл в эпоху Сергея Игнашевича и Дениса Колодина. Важно не только то, как защитник отбирает мяч, но и то, умеет ли он делать первый пас, добавил Дьяков.

После 22 туров лидером РПЛ является «Зенит» (54 очка). На второй строчке идет «Ростов» (45). «Спартак» (42) — третий.