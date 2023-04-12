Смородская: «Меня не смущает, что легионеры в РПЛ на ведущих ролях»

Бывший президент столичного «Локомотива» поделилась своим мнением о легионерах в чемпионате России.

«Совершенно не смущает, что в чемпионате России на ведущих ролях находятся легионеры. Нельзя в лиге делить игроков на «наших» и «не наших». Есть игрок «Локомотива», «Зенита» или «Спартака», а откуда он родом – уже не так важно», - заявила Смородская порталу Sport24, добавив, что в первую очередь в футболе имеют важность индивидуальные качества игрока, а не страна его происхождения.

Ранее Смородская порассуждала о Курбане Бердыеве, который на днях покинул середняк РПЛ – футбольный клуб «Сочи».