Московское «Динамо» не станет продавать Константина Тюкавина лишь ради того, чтобы продать его - москвичи намерены выручить за нападающего не менее десяти миллионов евро. Об этом стало известно внутренним источникам «Евро-Футбол.Ру.».

Напомним, что речь идет о воспитаннике клуба - Тюкавин вошел в систему «Динамо» в 2009 году, а с 2020 начал выступать за взрослый клуб. Нынешнее соглашение Тюкавина с клубом рассчитано до 2024 года включительно.

В ноябре 2021 Константин Тюкавин дебютировал за сорную России по футболу, также выступал за различные юношеские и молодежные сборные нашей страны.