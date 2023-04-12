Арбитр, допустивший ошибки в пользу «Спартака», ещё поработает в этом сезоне

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) установила, что арбитр Сергей Иванов допустил две грубые ошибки в пользу «Спартака» в субботнем матче против «Динамо». Так, Иванов должен был удалить Александра Соболева (при счёте 3:2 в пользу «динамовцев), а также не назначать пенальти в ворота «бело-голубых», с которого «красно-белые» забили третий гол (матч в итоге завершился со счётом 3:3).

Как мы уже сообщали, Иванов пропустит не менее двух туров Премьер-лиги. При этом этот рефери наверняка поработает в нынешнем сезоне. Когда именно Иванов вернётся к работе, будет зависеть от результатов работы других рефери.

«Точное количество туров, которые пропустит Иванов, будет зависеть от работы его коллег», - сказал глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.