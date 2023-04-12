Сазонов: «Выбор о выступлении за сборную Грузии я сделал вместе с семьёй»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос о том, почему выбрал сборную Грузии вместо сборной России.

«Выбор я сделал вместе с семьей. А вопрос считаю не совсем правильным. Есть факт: у меня две родины. С детства двойное гражданство. Для меня Грузия — это мать, Россия — отец. Между родителями никогда не выбирают», — приводит слова Сазонова Sport24.

В сезоне-2022/23 Сазонов принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров и получил девять желтых карточек. Действующий трудовой договор 21-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.