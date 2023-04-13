«Химки» идут на рекорд

Назначение Андрея Талалаева новым главным тренером «Химок» в минувший вторник стало новостью неожиданной, но только отчасти. Для «Химок» это пятый главный тренер с начала сезона, для Талалаева «Химки» третий клуб за тот же период и, что самое важное, в главной российской лиге.

Юран, Писарев, Гогниев, Билялетдинов

Увольнение Сергея Юрана в начале августа, когда подмосковный клуб вполне мог претендовать на место в пятерке, выглядело недоразумением. То, что проблема отставки не в результатах, все прекрасно понимали. Этих самых результатов как раз никто от подмосковных футболистов и не ожидал, кроме их собственных болельщиков. Три поражения в чемпионате и одно в Кубке при Николае Писареве и последующее с ним расставание прогнозировалось, но вот только времени прошло ведь совсем ничего. Впоследствии стало понятно почему. В Московской области погнались за результатом – установить российский рекорд по количеству выплаченных неустоек… Спартак Гогниев проработал дольше других – 13 туров (с 8-го по 21-й тур включительно), но не совладал с ветеранами и очковый багаж существенно подрастерял. А вот Ринат Билялетдинов даже расположение раздевалок на домашней арене своей команды не запомнил, притом что единственный его матч прошёл на «ВЭБ Арене» с ЦСКА. Может, крупное поражение 0:3 стало для «Химок» большой неожиданностью? Но разве можно было ожидать чуда в том матче? Как и подобает чуду, оно в воскресенье 9 апреля в очередной раз не свершилось. Но тренерские отставки случаются очень даже часто и после побед, причём убедительных. Для примера есть итальянский клуб «Палермо».

До рекорда Европы ещё есть время… и тренерские ресурсы

В сезоне-2015/16 итальянский клуб «Палермо» сменил по ходу сезона семь главных тренеров! Для президента клуба Дзампарини это не было неожиданностью. К этому шагу он шёл планомерно, готовясь загодя. В 2013 году Дзампарини хватило одного месяца, чтобы расстаться с тремя наставниками. Дело было поставлено на поток. А когда через два года дошло до семи – это стало новым личным рекордом для 74-летнего итальянца. Сицилия – это родина итальянской мафии, на юге любят выделяться…

Вывел наверх… а сняли после победы

Последней жертвой неуравновешенного босса в сезоне-2015/16 стал Джузеппе Якини – человек, который за два года до отставки вернул «Палермо» в Серию А. Футболисты его обожали. Но это не помешало владельцу «орлят» указать тренеру на дверь после… победы над «Кьево». До Якини в «Палермо» только один из его предшественников был уволен после поражения, а Гильерме Скелотто, четырёхкратный обладатель Кубка Либертадорес в составе «Бока Хуниорс», не провёл в технической зоне ни одного матча – УЕФА отверг его тренерскую лицензию.

Доживем до понедельника

В ближайшую субботу АндрейТалалаев в Самаре должен дебютировать в своей новой, третьей за сезон-2022/23, команде. До этого он лишился своего поста в перерыве матча с «Пари НН», который проходил на «Ахмат Арене» 10 сентября. К тому моменту грозненцы уступали 0:1, а итоговый результат был 1:3. Отставка в «Торпедо» состоялась 22 марта, в паузе в чемпионате, связанной с проведением товарищеских и официальных игр европейских национальных сборных. Остается пожелать пятидесятиоднолетнему наставнику, как в известном советском фильме – дожить на своём посту до ближайшего понедельника. В нынешних «Химках» неделя – это уже срок.

Константин Лицин