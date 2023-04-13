Самые быстрые отставки чемпионата России

Курбан Бердыев – это знаковая фигура для чемпионата России. Тренер, приводивший казанский «Рубин» к званию чемпиона России, а «Ростов» – к серебряным медалям, обыгрывавший «Барселону», должен был стать украшением «Сочи». Однако судьба решила по-своему. Пять матчей понадобилось боссам «Сочи», чтобы расстаться с одним из действующих мэтров отечественного тренерского цеха. Много это или мало? Постараемся найти ответ на этот вопрос в этой статье.

106 дней

Именно столько Курбан Бердыев официально пробыл у руля «Сочи». Получив назначение на должность главного тренера серебряного призёра чемпионата России сезона-2021/22, Бердыев официально провёл вместе со своим третьим клубом РПЛ всего пять матчей. Обыграв в первом туре после перерыва ЦСКА, подопечные Бердыева потерпели два поражения: от «Оренбурга» и «Факела». Да, болезненно проигрывать аутсайдерам, но стиль работы Курбана Бекиевича таков, что ему необходимо время, чтобы поставить «свою игру» новой команде. Обыграв на выезде «Динамо», «Сочи» уступил в родных стенах «Крыльям Советов», после чего и последовала отставка Бердыева. Неожиданно, абсурдно? Многие специалисты согласны с этим мнением, но результаты оказались нужны здесь и сейчас. Девятое место и фамилия Бердыева не сложились в голове у руководства клуба.

Исчезнувший «Амкар»

В известном фильме автомобили угоняли за время, не превышающее 60 секунд. Конечно, так мало не работал ни один из наставников чемпионата России, но менее ста дней работали многие. Константин Парамонов считался легендой пермского «Амкара». Не меньшей легендой считался и Сергей Оборин, отработавший в клубе почти 11 лет. Будучи наставником «Амкара», выступающего во втором дивизионе, Оборин обыгрывал московский «Спартак» в рамках Кубка России, выводил клуб в первый дивизион, ставил шах и мат местным старожилам, становился открытием и выводил клуб в элиту российского футбола. А после «Амкар» неплохо смотрелся в РПЛ, но настала очередь вчерашних лидеров на поле стать лидерами вне его. Парамонов сменил на посту наставника клуба Станислава Черчесова, но проработать на такой высокой должности ему удалось только 68 дней. Не помогло даже устранение приставки и.о. На место Парамонова, отправившегося тренировать молодёжную команду, пришёл Славолюб Муслин.

Московские клубы

Кажется, что недолгое время пребывания наставника в клубе возможно только в провинциальных клубах. Но это совершенно не так. Осенью и в начале зимы 2006 года Олег Долматов стал наставником московского «Локомотива». Любопытно, что сменил он на посту главного тренера всё того же Муслина. В семи матчах Долматов добился трёх побед при одном ничейном результате. 67 дней и предоставленное место Анатолию Бышовцу – как итог работы Долматова в «Локомотиве». В 2009 году Хуанде Рамос, имевший успех в Испании, отработал в ЦСКА всего 46 дней. Четыре победы в девяти матчах и отсутствие столь ожидаемого укрепления состава заставили испанца покинуть пост наставника армейцев.

Месяц и меньше

Александр Ирхин в конце сезона 2000 года в «Уралане» пробыл только 31 день. Игорь Осинькин, столь известный по работе с «Чертаново» и «Крыльями Советов», десять лет назад пробыл главным тренером «Кубани» только 30 дней. Любопытно, что Осинькин в трёх матчах ни разу не проиграл, но всё равно уступил пост наставника клуба Доринелу Мунтяну. Валерий Петраков в «Ростове» сезона-2005 отработал только 22 дня. Но рекорд принадлежит Рене Мёленстену, имевшему опыт работы в качестве помощника Алекса Фергюсона. Вполне вероятно, что представителю Нидерландов удалось бы поработать и дольше, чем 17 дней, но махачкалинский «Анжи» сменил курс своего развития…

Работа главным тренером футбольного клуба – это большая ответственность. Неудачный результат, поражение принципиальному сопернику, плохое настроение руководства – каких только причин не бывает для отставки. За всё отвечает главный тренер. И с этим сложно поспорить. Не смог смириться с этим и Курбан Бердыев, который, уверен, ещё вернётся в РПЛ.

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Константин Лицин