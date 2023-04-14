«Газпром» и его клубы

За последние пятнадцать-двадцать лет российские госкомпании всё чаще напоминают о себе громкими приобретениями. Приобретениями, как правило, в краю чужом… Если брать футбольный мир, то впереди планеты всей ПАО «Газпром». Прибегать к поддержке профессионального спорта, и футбола в частности, за пределами Российской Федерации в определённой степени вынуждает международная обстановка.

Осенью 2022 года, на фоне развития отношений между Россией и Турцией в сфере энергетики, появилась идея создания в Турции газового хаба. Идею 12 октября впервые озвучил президент РФ, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, разумеется, с радостью поддержал. С этого момента дружба между нашими странами только росла.

Жест доброй воли с дальнейшим продолжением

После разрушительного землетрясения, в котором погибло около 41 тысячи жителей Турции и других стран, в качестве жеста доброй воли главный газпромовский футбольный клуб России «Зенит» провёл в Турции благотворительный матч с ФК «Бешикташ». На стамбульском стадионе «Шюкрю Сараджоглу» собралось примерно 15 тысяч зрителей.

На этом решили не останавливаться. И вот уже на информационной ленте появилась новость о том, что «Газпром» заключит спонсорский контракт на пять лет с «Бешикташем». Планируется, что по предполагаемому контракту турецкий футбольный клуб получит ориентировочно 60 миллионов евро за передачу прав на название стадиона в течение трёх лет. Президент футбольного клуба «Бешикташ» должен в ближайшее время посетить Российскую Федерацию по приглашению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

УЕФА

«Бешикташ» – это новая веха в довольно богатой европейской футбольной истории российской госкомпании. Напомним, что газовики являлись титульным спонсором УЕФА почти 10 лет. Европейский футбольный союз 28 февраля 2022 года принял решение о прекращении сотрудничества (первоначально оно составляло около 43 млн евро в год), которое включало партнёрство в рамках Лиги чемпионов, соревнований национальных сборных и чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Есть что вспомнить

Ранее в 2007–2022 годах «Газпром» являлся спонсором немецкого «Шальке». В январе 2007 года начало грандиозного сотрудничества ознаменовалось проведением контрольного матча с «Зенитом» на многофункциональном стадионе «Фельтинс–Арена» в родном для «Шальке» Гельзенкирхене. Стадион принимал матчи чемпионатов мира как по футболу (2006 год), так и по хоккею с шайбой. В 2010 году матч открытия между сборными США и Германии воочию посмотрели 77 803 зрителя. Тем самым был установлен мировой рекорд по посещаемости матчей хоккея с шайбой. 28 февраля прошлого года сотрудничество было прекращено. Однако за это время «Шальке» успел стать второй по бюджету командой Бундеслиги и достигнуть ряда успехов: 2-е место в Бундеслиге (2007, 2010, 2018), Кубок Германии (2011), Суперкубок Германии (2011), полуфинал Лиги чемпионов (2011).

Также «Газпром» оказывал спонсорскую поддержку молодежной футбольной школе венской «Аустрии». В 2019 году «Газпром Экспорт» даже вошёл в официальное название академии «Аустрии». Но самые трогательные отношения у российских газовиков сложились с сербской «Црвеной Звездой». Спустя некоторое время президент сербского клуба заметил: «Если бы не «Газпром», «Црвена Звезда» уже не существовала бы».

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«Газпром» разворачивал мощную программу в Европе, но достичь желаемого не всегда удавалось. Не будем забывать и о других проектах главной газовой компании страны, например, о детской социальной программе корпорации – «Футбол для дружбы». Стоит ли ждать от «Газпрома» новых контрактов, или компания развернётся для внутреннего чемпионата? Хотя нужно ли это, если «Зенит» и так регулярно становится чемпионом?

Константин Лицин