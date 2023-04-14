Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Газпром» и его клубы

14 Апреля 2023 • 07:05 Комментировать

За последние пятнадцать-двадцать лет российские госкомпании всё чаще напоминают о себе громкими приобретениями. Приобретениями, как правило, в краю чужом… Если брать футбольный мир, то впереди планеты всей ПАО «Газпром». Прибегать к поддержке профессионального спорта, и футбола в частности, за пределами Российской Федерации в определённой степени вынуждает международная обстановка.

Осенью 2022 года, на фоне развития отношений между Россией и Турцией в сфере энергетики, появилась идея создания в Турции газового хаба. Идею 12 октября впервые озвучил президент РФ, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, разумеется, с радостью поддержал. С этого момента дружба между нашими странами только росла.

Жест доброй воли с дальнейшим продолжением

После разрушительного землетрясения, в котором погибло около 41 тысячи жителей Турции и других стран, в качестве жеста доброй воли главный газпромовский футбольный клуб России «Зенит» провёл в Турции благотворительный матч с ФК «Бешикташ». На стамбульском стадионе «Шюкрю Сараджоглу» собралось примерно 15 тысяч зрителей.

На этом решили не останавливаться. И вот уже на информационной ленте появилась новость о том, что «Газпром» заключит спонсорский контракт на пять лет с «Бешикташем». Планируется, что по предполагаемому контракту турецкий футбольный клуб получит ориентировочно 60 миллионов евро за передачу прав на название стадиона в течение трёх лет. Президент футбольного клуба «Бешикташ» должен в ближайшее время посетить Российскую Федерацию по приглашению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

УЕФА

«Бешикташ» – это новая веха в довольно богатой европейской футбольной истории российской госкомпании. Напомним, что газовики являлись титульным спонсором УЕФА почти 10 лет. Европейский футбольный союз 28 февраля 2022 года принял решение о прекращении сотрудничества (первоначально оно составляло около 43 млн евро в год), которое включало партнёрство в рамках Лиги чемпионов, соревнований национальных сборных и чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Есть что вспомнить

Ранее в 2007–2022 годах «Газпром» являлся спонсором немецкого «Шальке». В январе 2007 года начало грандиозного сотрудничества ознаменовалось проведением контрольного матча с «Зенитом» на многофункциональном стадионе «Фельтинс–Арена» в родном для «Шальке» Гельзенкирхене. Стадион принимал матчи чемпионатов мира как по футболу (2006 год), так и по хоккею с шайбой. В 2010 году матч открытия между сборными США и Германии воочию посмотрели 77 803 зрителя. Тем самым был установлен мировой рекорд по посещаемости матчей хоккея с шайбой. 28 февраля прошлого года сотрудничество было прекращено. Однако за это время «Шальке» успел стать второй по бюджету командой Бундеслиги и достигнуть ряда успехов: 2-е место в Бундеслиге (2007, 2010, 2018), Кубок Германии (2011), Суперкубок Германии (2011), полуфинал Лиги чемпионов (2011).

Также «Газпром» оказывал спонсорскую поддержку молодежной футбольной школе венской «Аустрии». В 2019 году «Газпром Экспорт» даже вошёл в официальное название академии «Аустрии». Но самые трогательные отношения у российских газовиков сложились с сербской «Црвеной Звездой». Спустя некоторое время президент сербского клуба заметил: «Если бы не «Газпром», «Црвена Звезда» уже не существовала бы».

Реклама


«Газпром» разворачивал мощную программу в Европе, но достичь желаемого не всегда удавалось. Не будем забывать и о других проектах главной газовой компании страны, например, о детской социальной программе корпорации – «Футбол для дружбы». Стоит ли ждать от «Газпрома» новых контрактов, или компания развернётся для внутреннего чемпионата? Хотя нужно ли это, если «Зенит» и так регулярно становится чемпионом?

 

  Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аустрия Газпром Шальке 04
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
07:34 · Россия. Премьер-лига
Игнатов назвал задачу «Спартака» в оставшихся матчах
07:29 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Носков назвал цели команды на остаток сезона
07:24 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Ростов» выжимает максимум в этом сезоне»
07:18 · Россия. Премьер-лига
Чернышов дал прогноз на матч «Торпедо» - «Спартак»
06:59 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал клубы, которые покинут РПЛ
06:44 · Россия. Премьер-лига
Логашов: «Чемпионом будет «Зенит», как всегда»
06:38 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, сколько денег ему нужно на месяц
00:39 · Россия. Премьер-лига
Глушенков оценил разницу между «Крыльями Советов» и «Локомотивом»
13 Апреля
23:24 · Россия. Премьер-лига
Глушенков прокомментировал результативность Дзюбы
23:00 · Россия. Премьер-лига
Глушенков назвал период в «Спартаке» одним из тяжелейших в карьере
22:34 · Россия. Премьер-лига
Родригао заявил, что хотел бы остаться в «Зените» как можно дольше
22:11 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Торпедо» и «Химки» заслуживают вылета из РПЛ»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Я бы хотел, чтобы Кокорин вернулся в «Фиорентину»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что карьера Бердыева в РПЛ завершена
21:39 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «ЦСКА может бороться за серебро РПЛ»
Все новости
Рекомендуем