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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат удивлён приходом Рахимова в «Рубин»

12 Апреля 2023 • 18:52 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Бывший российский защитник казанского «Рубина» Владимир Гранат заявил, что не ожидал прихода в казанский клуб Первой лиги нового главного тренера в лице Рашида Рахимова.

«Для меня это неожиданность, ведь выход «Рубина» в РПЛ с предыдущим тренером был реальным. Однако если назначили Рахимова, то руководство клуба посчитало нужным это сделать. Рахимов - опытный тренер, который работал с хорошими командами», - цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент «Рубин» и так идёт в числе команд Первой лиги, которые находятся в зоне повышения в классе. Казанцы уступают первое место лишь «Балтике» Сергея Игнашевича, которая показывает феноменальную серию без поражений в лиге и заслуженно идёт на первой строчке.

В «Рубине» рассказали, между какими тренерами выбирали

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Владимир Гранат
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