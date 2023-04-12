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Колыванов: «В Иваново стадион вместимостью 9500 человек всегда заполнен на 70-80%» эксклюзив

12 Апреля 2023 • 19:45 Комментировать (1)

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, сколько человек посещает матчи Второй лиги с участием его команды.

- Срок действия вашего контракта с клубом истекает в мае?

- Да. Я приходил сюда под конкретную задачу - занять второе или первое место в группе ФНЛ-2. Провёл хорошую работу, команда укомплектована, коллектив здоровый. Готовимся к завершению сезона.

- Если займёте первое место по итогам сезона, то останетесь?

- Давайте сначала займём, а потом будем разговаривать.

- Как обстоят дела с посещаемостью матчей «Текстильщика»?

- У нас болельщики любят футбол, стадион практически всегда на 70-80% заполнен. Его вместимость - 9500 человек. Летом в хорошую погоду забит почти под завязку. Сейчас ещё не все трибуны готовы.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов
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dc50
12 Апреля 2023 в 20:14
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