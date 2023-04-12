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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин оценил назначение Рахимова в «Рубин»

12 Апреля 2023 • 18:37 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Бывший нападающий Дмитрий Булыкин высказал свою точку зрения по поводу прихода в «Рубин» опытного специалиста Рашида Рахимова. Этот тренер, напомним, работает в России уже не первый год, в его послужном списке работа в таких клубах как пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфа».

«Ни один эксперт не скажет на 100 процентов, что Рахимов выведет «Рубин» в РПЛ, но хотелось бы, чтобы команда из Татарстана играла в Премьер-лиге. Рахимов заявил о себе как о хорошем тренере — знаем, однако есть много других факторов, которые смогут ему помешать», - рассказал Булыкин «Чемпионату», добавив, что верит, что у Рахимова всё получится на новом месте.

Официально о назначении Рахимова в казанский клуб стало известно сегодня, 12 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Дмитрий Булыкин
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