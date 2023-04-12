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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Вторым, наверное, станет «Спартак»

12 Апреля 2023 • 18:14 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о борьбе за медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметила, что чемпионом будет «Зенит», а второе место, скорее всего, «Спартак».

«Борьба за бронзу будет трудной — пока сложно сказать, кто займёт третье место. Сейчас рано кого-то выбирать: «Ростов», ЦСКА, «Ахмат» или «Динамо», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Ростов» на девять баллов. «Спартак» же идёт на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Ольга Смородская
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