Агент Гюнтера рассказал, что его клиент летом приедет в Россию

Агент 28-летнего защитника «Вероны» Корая Гюнтера, который нынешний сезон проводит в аренде «Сампдории», Эрсин Акан, высказался об информации, что его клиент летом может подписать соглашение с клубом из России.

«Да, летом Гюнтер приедет в Россию», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

Контракт Гюнтера с «Вероной» рассчитан до 30 июня рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Гюнтер принял участие в 17 играх, в которых отметился одним забитыми мячом и одной результативной передачей партнерам по команде.

