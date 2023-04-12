Агент Клаудиньо рассказал, что игрок на данный момент не думает о переходе в другой клуб

Агент полузащитника питерского «Зенита» Клаудиньо, Луис Фернандо Гарсия, высказался об информации, что его клиент в летнее трансферное окно может покинуть команду с берегов Невы.

«В данный момент «Зенит» вошел в решающий отрезок сезона, так что сейчас точно не время что-либо предпринимать. Клаудиньо хочет завоевать чемпионство», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт 26-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами партнерам по команде.