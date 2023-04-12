Канчельскис: Малком с Клаудиньо свиснут отсюда и правильно сделают

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Клаудиньо и Малкома из питерского «Зенита».

Экс-игрок сборной России отметил, что российские футбол находится в глубочайшей яме, и, если легионеры команды берегов Невы уедут из Росси, то правильно сделают.

«Они останутся, только если им половину Петербурга подарят. Каждый футболист хочет развиваться, а тут какое развитие? Нас лет на десять похоронили в футболе», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что Малком и Клаудиньо в феврале получили российское гражданство по указу президента Владимира Путина.