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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Бердыева подвели резкие шаги, в Сочи нереально сделать серьёзную команду» эксклюзив

12 Апреля 2023 • 16:57 Комментировать (1)

Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

- Для меня отставка Бердыева была ожидаемой. Мы уже говорили об этом. Сколько в Сочи ни пытались сделать серьёзную команду, это нереально. У Федотова получилось найти подход к футболистам, но он работал аккуратно, там нельзя делать резких шагов. А Бердыев, наверно, стал их делать, затеял большую перестройку. В Сочи сами климатические условия не предрасполагают к плодотворной работе. Не в полях, конечно, дело, а в море, в том, что там вокруг всё красиво. Федотов объединил игроков, нашёл подход к их самолюбию, переговорил с каждым, расположил всех к себе. Сказал им, давайте докажите, что вас не просто так из «Зенита» отослали. Федотов поддерживал определённый уровень, футболисты были возрастные и молодые, команда неплохо играла. А после него стало хуже.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Чемпионат России Сочи РПЛ Александр Чугунов
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Апреля 2023 в 17:07
ай проста федот выжал из этой каманды все што мона было.. и правильна свалил, патаму шта панимал.. далее по тексту.. поэтому следущий тренир провалился.. а кбб по-любому должен был затевать перестройку.. но с этими рыбятами кашы не сваришь (малчанье - золато).. А-ха-ха-ха! )))
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