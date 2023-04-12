Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

- Для меня отставка Бердыева была ожидаемой. Мы уже говорили об этом. Сколько в Сочи ни пытались сделать серьёзную команду, это нереально. У Федотова получилось найти подход к футболистам, но он работал аккуратно, там нельзя делать резких шагов. А Бердыев, наверно, стал их делать, затеял большую перестройку. В Сочи сами климатические условия не предрасполагают к плодотворной работе. Не в полях, конечно, дело, а в море, в том, что там вокруг всё красиво. Федотов объединил игроков, нашёл подход к их самолюбию, переговорил с каждым, расположил всех к себе. Сказал им, давайте докажите, что вас не просто так из «Зенита» отослали. Федотов поддерживал определённый уровень, футболисты были возрастные и молодые, команда неплохо играла. А после него стало хуже.