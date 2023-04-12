В «Локомотиве» рассказали, какая задача стоит перед Галактионовым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, какая задача стоит перед главным тренером московской команды Михаилом Галактионовым.

Спортивный деятель отметил, что нельзя говорить о том, что рулевой выполнил задачу, которую предыдущие специалисты не смогли выполнить за первую часть сезона.

«Михаил Михайлович Галактионов работает над тем, чтобы «Локомотив» вернулся в элиту, топ-группу клубов РПЛ. Теоретические шансы на борьбу за выживание остаются, но мы об этом не думаем», - приводит слова Нагорных Sport24.

«Локомотив» после 22 туров РПЛ располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.