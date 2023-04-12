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Защитник «Локомотива» Погостнов высказался о результатах команды после зимней паузы

12 Апреля 2023 • 16:35 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов высказался о результатах столичного клуба после зимней паузы.

Игрок отметил, что команда преобразилась из-за постоянной работы на тренировках, к тому же в коллективе сейчас хорошие отношения.

«Сейчас все выкладываются на полную. Кто не выкладывается, не будет играть», - приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После зимней паузы «железнодорожники» набрали 12 очков, одержав четыре победы в пяти играх.

В воскресенье, 16 апреля, подопечные Михаила Галактионова сыграют на выезде против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Егор Погостнов
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ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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