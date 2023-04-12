Стали известны арбитры на матчи 23-го тура РПЛ – Карасёв рассудит «Ростов» и «Зенит»

Стали известны главные арбитры на матчи 23-го тура Российской премьер-лиги. Бригада Сергея Карасёва обслужит игру между лидерами турнирной таблицы – «Ростовом» и питерским «Зенитом».
15 апреля (суббота)
14:00 «Крылья Советов» - «Химки» - Рафаэль Шафеев;
14:00 «Динамо» - «Пари НН» - Артём Чистяков;
16:30 ЦСКА - «Урал» - Владислав Безбородов;
16:30 «Сочи» - «Краснодар» - Виталий Мешков;
19:00 «Торпедо» - «Спартак» - Павел Шадыханов
16 апреля (воскресенье)
14:00 «Оренбург» - «Локомотив» - Василий Казарцев;
16:30 «Факел» - «Ахмат» - Роман Галимов;
19:00 «Ростов» - «Зенит» - Сергей Карасёв
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