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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о состоянии защитника «Локомотива» Фассона эксклюзив

12 Апреля 2023 • 16:07 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Агент Ильдемир Лопес, представляющий интересы центрального защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, 21-летний бразилец получил травму в матче 2-го тура текущего розыгрыша РПЛ против «Ростова» (2:2). У Фассона произошёл разрыв крестообразных связок, из-за чего на поле он с тех пор не появлялся.

«К счастью, Лукас полностью восстановился после травмы. Он не чувствует никаких болевых ощущений. Сейчас ведётся процесс набора формы. Он очень надеется сыграть за «Локомотив» в этом сезоне и помочь команде», — сказал агент.

Фассон перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «Атлетико Паранаэнсе». В составе «железнодорожников» защитник успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон
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