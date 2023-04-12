Агент Ильдемир Лопес, представляющий интересы центрального защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, 21-летний бразилец получил травму в матче 2-го тура текущего розыгрыша РПЛ против «Ростова» (2:2). У Фассона произошёл разрыв крестообразных связок, из-за чего на поле он с тех пор не появлялся.

«К счастью, Лукас полностью восстановился после травмы. Он не чувствует никаких болевых ощущений. Сейчас ведётся процесс набора формы. Он очень надеется сыграть за «Локомотив» в этом сезоне и помочь команде», — сказал агент.

Фассон перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «Атлетико Паранаэнсе». В составе «железнодорожников» защитник успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями.